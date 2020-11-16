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Бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду во втором туре выиграла выборы президента, сообщает УП.

По состоянию на 7:50 обработано 99.86% протоколов (осталось получить 3 из 2143 протоколов), согласно которым, Санду набирает 57.63% поддержки (938 390 голосов), а ее оппонент, действующий президент Молдовы Игорь Додон 42.37% (689 980 голосов). Явка во втором туре выборов составила 53%.

Санду победила в первом туре выборов, Додон финишировал вторым с заметным отставанием. При этом в первом туре доля голосов на зарубежных участок составила 11% от общего числа принявших участие в голосовании.
ForUm

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