Бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду во втором туре выиграла выборы президента, сообщает УП.

По состоянию на 7:50 обработано 99.86% протоколов (осталось получить 3 из 2143 протоколов), согласно которым, Санду набирает 57.63% поддержки (938 390 голосов), а ее оппонент, действующий президент Молдовы Игорь Додон 42.37% (689 980 голосов). Явка во втором туре выборов составила 53%.

Санду победила в первом туре выборов, Додон финишировал вторым с заметным отставанием. При этом в первом туре доля голосов на зарубежных участок составила 11% от общего числа принявших участие в голосовании.