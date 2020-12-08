также в разделеОбщество
ГПСУ: Россияне отказались от встречи по ситуации с убийством на границе
СБУ предотвратила вывоз из Украины запчастей к ракетному комплексу 5
Украина подала первую часть заявки на вакцину от COVID-19 9
КСУ возобновил рассмотрение дел 10
Захват РФ украинских моряков: суд разрешил задержать российского вице-адмирала 71
Минздрав составил графики вакцинации от COVID-19 27
Степанов: Больничный могут закрыть и без отрицательного теста на COVID-19 17
Украина попросила США предоставить вакцину от COVID-19 «в режиме тестирования» 23
7 декабря. Картина дня 19
Украина – на финальной стадии переговоров по получению вакцины от COVID-19 31
Суд оставил Антоненко под стражей 13
Кабмин все же готовит ограничения в работе транспорта во время локдауна 25
Украинцы стали чаще обращаться в полицию из-за домашнего насилия 10
Суд вынес условный приговор напавшим на активиста Устименко 12
Эпидемиолог: До 30% случаев заражения коронавирусом происходит в транспорте 15
ВАКС отказался менять меру пресечения экс-главе Нацгвардии 23
Представитель омбудсмена на Донбассе подрался с сотрудником отеля 38
Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Карпаты 12

Харьковский городской голова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину в последние дни уходящего года. Об этом сообщил в Telegam друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс.

«Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось», - написал он.

По словам Фукса, Кернес  передает привет Харькову и его жителям. Дома он планирует быть 30 декабря.

Напомним,  Кернес официально признан харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы  25 октября.

Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. 

2 октября Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги