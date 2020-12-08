Харьковский городской голова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину в последние дни уходящего года. Об этом сообщил в Telegam друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс.

«Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось», - написал он.

По словам Фукса, Кернес передает привет Харькову и его жителям. Дома он планирует быть 30 декабря.

Напомним, Кернес официально признан харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы 25 октября.

Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине.

2 октября Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус.