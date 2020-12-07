также в разделеОбщество
Суд вынес условный приговор напавшим на активиста Устименко
Эпидемиолог: До 30% случаев заражения коронавирусом происходит в транспорте 7
Представитель омбудсмена на Донбассе подрался с сотрудником отеля 14
Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Карпаты 12
Минздрав: Локдаун в Украине неизбежен 31
В Кривом Роге женщина хотела проголосовать с советским паспортом 11
РосСМИ: Воды для Симферополя осталось на восемь дней 16
СМИ: Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ застрелила гражданского 29
В Одессе прикрыли нелегальные call-центры, обслуживающие российский бизнес 7
Задержали фермера, который организовал похищения бизнесменов ради выкупа 16
В РФ бывшего украинского футболиста приговорили к 12 годам тюрьмы 28
Правоохранители задержали на крупной взятке одного из прокуроров Ривненщины 20
Мэр Львова заболел COVID-19 20
Скандальная блогерша угрожала навести «порчу» на полицейскую 15
Ялту тоже переводят на воду по графику 22
Впервые с августа: В Минздраве заявили о снижении динамики заболеваемости COVID-19 20
СБУ: Командование в/ч организовало «схему» на закупках обмундирования 16
Украинцев предупредили о сильных порывах ветра 11

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения бывшему главе Национальной гвардии Украины.

Постановление обжалованию не подлежит, сообщила пресс-служба ВАКС.

Напомним, бывшего главу Нацгвардии вместе с другими лицами, среди которых экс-президент государственной корпорации «Укрбуд», подозревают в причастности к коррупционным схемам с квартирами для Нацгвардии на Печерске.

14 мая 2019 НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.

По информации следствия, у дочери Аллерова двойное гражданство — украинское и российское, и большую часть времени она проживает в Москве.

Соломенский районный суд Киева взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен, Майбороде назначили залог в 2 миллиона. 20 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги