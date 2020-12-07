Следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения бывшему главе Национальной гвардии Украины.

Постановление обжалованию не подлежит, сообщила пресс-служба ВАКС.

Напомним, бывшего главу Нацгвардии вместе с другими лицами, среди которых экс-президент государственной корпорации «Укрбуд», подозревают в причастности к коррупционным схемам с квартирами для Нацгвардии на Печерске.

14 мая 2019 НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.

По информации следствия, у дочери Аллерова двойное гражданство — украинское и российское, и большую часть времени она проживает в Москве.

Соломенский районный суд Киева взял под стражу Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен, Майбороде назначили залог в 2 миллиона. 20 мая Аллеров вышел из-под стражи после внесения за него залога.