Соломенский суд Киева отпустил под залог в 2 миллиона гривен директора «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороду, подозреваемого в незаконном завладении и растрате государственного имущества.

Об этом сообщает Громадське.

Адвокаты подозреваемого отмечали, что подозрение необоснованно и в материалах отсутствует экспертиза, которая подтверждала бы неравноценность обмена.

Впрочем во время заседания эти экспертизы исследовали.

Сам подозреваемый отметил, что сумма 80 млн присвоенных средств надуманная под давлением НАБУ.

Прокуроры отмечали риски побега, сокрытия от следствия, давления на свидетелей и просили избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн гривен.

Действия гендиректора «Укрбуду» квалифицировали по статье 191 УК как присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой. Действия оценщика по этой же статье и по полу 27 УК о содействии преступления.

Статья 191 предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, 14 мая НАБУ провело около 20 обысков в зданиях Национальной гвардии и компании «Укрбуд». Трех подозреваемых задержали в тот же день - в том числе экс-руководителя Нацгвардии генерал-полковника Юрия Аллерова. Всем троим - командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщика и оценщику - было объявлено о подозрении.

Ранее сегодня Соломенский районный суд Киева взял под стражу бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова и установил залог 4,8 млн гривен.