Запасов воды в Аянском водохранилище, используемом для водоснабжения Симферополя, осталось на восемь дней, поэтому в город подается вода из подземных источников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу компании «Вода Крыма» Владимира Баженова.

«У нас запасов воды в Аянском водохранилище на восемь дней, но нас это уже не пугает, успеем перехватиться скважинной водой», - сказал Баженов в ходе оперативного штаба по водоснабжению Крыма, добавив, что на этой неделе завершаются работы по вводу в строй нового участка водовода для подачи в южный район города артезианской воды.

Аянское водохранилище – одно из трех водохранилищ естественного стока, используемых для подачи воды в Симферополь. Проектный объем составляет около 4 миллионов кубометров. На начало декабря в нем оставалось менее 300 тысяч кубометров воды.

Питьевое водоснабжение в Крыму было организовано за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи.

Как сообщал ForUm, жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в Алуште, в октябре снизили давление в Белогорске. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

С 26 ноября до конца года прекращена подача горячей воды в Евпатории.

До оккупации Крыма Россией около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который Украина перекрыла.