Подача горячей воды в Евпатории будет прекращена с 26 ноября до конца декабря с целью ее экономии, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона – Симферополе и Симферопольском районе, передает РИА Новости.

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе», – сказал Баженов.

Решение вступит в силу 26 ноября.

Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников – Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров. Ранее власти Евпатории объявили о снижении давления воды в сетях города в ночное время с целью экономии.