Конотоп четверту добу залишається повністю без світла, газу та води

Конотоп вже четверту добу залишається без електропостачання після російських ударів у ніч на 24 жовтня.

Більша частина Конотопа залишилася без газопостачання.

"Місто без електроенергії, місто без газу в більшій своїй частині. Пошкоджені навчальні заклади, навіть лікарня наша зараз працює на генераторах. Також вода у нас подається згідно з графіком: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00", - сказав мер Конотопа Артем Семеніхін.

Семеніхін додав, що ситуація з електропостачанням залишається невизначеною.

"На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів", - написав мер.

У "Сумиобленерго" зазначили, що аварійні бригади безперервно працюють над ліквідацією наслідків ударів по об'єктах енергетики. Утім, терміни робіт залежать від безпекової ситуації та можливості працювати на пошкоджених обʼєктах.

Фото: ДСНС.