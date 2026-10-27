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Війна

Конотоп четверту добу залишається повністю без світла, газу та води

Конотоп четверту добу залишається повністю без світла, газу та води

Конотоп вже четверту добу залишається без електропостачання після російських ударів у ніч на 24 жовтня.

Більша частина Конотопа залишилася без газопостачання.

"Місто без електроенергії, місто без газу в більшій своїй частині. Пошкоджені навчальні заклади, навіть лікарня наша зараз працює на генераторах. Також вода у нас подається згідно з графіком: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00", - сказав мер Конотопа Артем Семеніхін.

Семеніхін додав, що ситуація з електропостачанням залишається невизначеною.

"На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів", - написав мер.

У "Сумиобленерго" зазначили, що аварійні бригади безперервно працюють над ліквідацією наслідків ударів по об'єктах енергетики. Утім, терміни робіт залежать від безпекової ситуації та можливості працювати на пошкоджених обʼєктах.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

водагазвійнаенергетикаКонотопелектроенергія
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