Графики подачи воды жителям Симферополя ужесточат со вторника из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ на фоне засухи в Крыму.

С 17 ноября вводится следующий график подачи воды: вторник, среда, четверг с 6.00 до 8.00 и с 18.00 до 20.00; пятница, суббота, воскресенье – с 18.00 до 22.00. График подачи воды в понедельник определится в течение недели в процессе тестирования, говорится в сообщении ГУП «Вода Крыма», передает Интерфакс.

Последние несколько месяцев вода подавалась в большинство районов столицы Крыма по три часа утром и столько же вечером. При этом было много жалоб на ее цвет - от ржавого до черного, а также на проблемы с напором воды на верхних этажах некоторых многоэтажек.

Как сообщалось, маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. Жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в Алуште, в октябре снизили давление в Белогорске. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

До аннексии Крыма РФ около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который Украина перекрыла.