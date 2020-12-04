Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Принят за основу и в целом законопроект, который предусматривает введение налоговых каникул для физических лиц – предпринимателей первой группы (ФЛПов), а также списание для них налогового долга или отсрочку по его выплате.

Также Рада в ходе сегодняшнего заседания приняла президентский закон о поддержке бизнеса на период карантинных ограничений путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.

Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в декабре в Украине не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19, но есть такая вероятность в январе.

Кабинет Министров не планирует, что работа транспортной отрасли будет прекращена даже при жестком карантине.

В Украине по состоянию на 4 декабря зафиксирован 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве будет создан новый новогодний маршрут от Арки дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк «Владимирская горка», Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади.

Осужденный за сокрытие преступления против херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский вышел на свободу.

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Он состоится в феврале 2021 года.

ФСБ РФ заявила, что якобы трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины. Однако российская сторона не предоставила никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, следов пересечения границы на местности украинские пограничники также не зафиксировали.