Официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов продлится из 19 декабря по 19 января, сообщила пресс-служба КГГА.

Праздничное зажжение елок традиционно состоится 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая.

«В городе должна быть создана новогодняя атмосфера, поэтому совсем скоро все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка. Конечно, не обойдется и без карантина. В этом году во время новогодних и рождественских праздников концерты, различные шоу-программы и фуд-корты не предусмотрены», - рассказал и. о. первого заместителя городского головы Валентин Мондриевский.

По его словам, зато в городе будет создан новый новогодний маршрут от Арки дружбы народов, через пешеходно-велосипедный мост, парк «Владимирская горка», Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади.

На каждой из локаций будут предусмотрены зоны для детских развлечений: каток, 20-метровое колесо обозрения и ледовая горка.

«Благодаря такому решению мы, во-первых, разгружаем центральные улицы от припаркованных автомобилей в праздничные дни. Во-вторых, будем побуждать киевлян не стоять на месте и двигаться от одной фотозоне на маршруте к другой», - отметил начальник отдела координации и мониторинга проведения массовых мероприятий в Киеве и реализации проектов Кирилл Воронин.

В течение всего маршрута будут размещены различные световые и арт-инсталляции новогодней и рождественской тематики в рамках проекта «Парад культур». Именно здесь по пути можно будет приобрести сувениры и выпить горячего чая или кофе.

«Темой этого Нового года стал Сказочный лес. Главная елка страны уже традиционно будет возвышаться на Софийской площади, главная елка города – возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола – на Контрактовой площади. Именно между этими локациями будет создан новый новогодний маршрут длиной 8 км! Безусловно, на всех локациях будет контроль за соблюдением карантинных ограничений. Для тех же, кто останется на самоизоляции во время праздников, предусмотрены онлайн-трансляции. Поэтому никто ничего не пропустит», - отметила директор Департамента культуры Диана Попова.

Как сообщили организаторы – официальное зажжение главной елки страны состоится без традиционного парада, но с соблюдением всех карантинных ограничений и онлайн-трансляцией. «Праздничная атмосфера сказочного леса здесь будет создана благодаря декорациям и фотозоне с забавными жителями могущественного пня и с использованием ретроламп и гирлянд, напоминающих звездное небо», - добавил Игорь Добруцкий - основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях.