Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, который предусматривает введение налоговых каникул для физических лиц – предпринимателей первой группы (ФОПов), а также списание для них налогового долга или отсрочку по его выплате.

За принятие законопроекта №4430 за основу проголосовали 305 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, в целом за него проголосовали 302 народных избранника, сообщает УНИАН.

Как отметил с трибуны премьер-министр Денис Шмыгаль, этот законопроект является частью так называемого пакета президента Владимира Зеленского по помощи бизнесу на случай усиления карантина.

По его словам, законопроект предлагает внедрить налоговые каникулы для 200 тысяч ФОПов первой группы – они освобождаются от уплаты единого налога и единого взноса с декабря по май 2021 года. Кроме того, списывается налоговый долг, если по состоянию на 1 ноября 2020 года он не превышает 3060 грн.

Также законопроект предполагает отсрочить до 29 декабря 2021 года погашение налогового долга налогоплательщиками - физическими лицами, в том числе самозанятыми лицами, если он не превышает 6800 грн.

Как добавил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев, законопроект списывает пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона.

Также продлеваются на три месяца сроки для списания единого социального взноса для так называемых «спящих ФОПов».

Напомним, Верховная Рада приняла президентский закон о поддержке бизнеса на период карантинных ограничений путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.