Кабинет Министров не планирует, что работа транспортной отрасли будет прекращена даже при жестком карантине.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает УНИАН.

«Что касается транспорта, то транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантине. Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии», - сказал он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения Украины предложит правительству ввести плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января продолжительностью три недели.