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В Украине по состоянию на 4 декабря зафиксирован 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1776 человек, летальных случаев – 235,   выздоровели - 13383 человека, осуществлено тестирований за сутки - 74 880 (в том числе методом ПЦР - 48028, методом ИФА - 26852).

За все время пандемии в Украине заболел 787 891 человек, выздоровели - 397 809 человек,    летальных исходов - 13 195, проведен 4702234. ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев - 76750 случаев;

Винницкая область - 18 271 случай;

Волынская область - 25 465 случаев;

Днепропетровская область - 42224 случаи;

Донецкая область - 24 595 случаев;

Житомирская область - 31 183 случая;

Закарпатская область - 24 067 случаев;

Запорожская область - 34 721 случай;

Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;

Киевская область - 41 415 случаев;

Кировоградская область - 5888 случаев;

Луганская область - 6726 случаев;

Львовская область - 48 819 случаев;

Николаевская область - 20 358 случаев;

Одесская область - 49 131 случай;

Полтавская область - 24 532 случая;

Ривненская область - 32 702 случая;

Сумская область - 32 080 случаев;

Тернопольская область - 29 007 случаев;

Харьковская область - 58 030 случаев;

Херсонская область - 11 398 случаев;

Хмельницкая область - 31 412 случаев;

Черкасская область - 25 492 случая;

Черновицкая область - 34 710 случаев;

Черниговская область - 20 327 случаев.

Напомним, в Украине по состоянию на 3 декабря было зафиксировано 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 
ForUm

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