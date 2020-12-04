В Украине по состоянию на 4 декабря зафиксирован 15131 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1776 человек, летальных случаев – 235, выздоровели - 13383 человека, осуществлено тестирований за сутки - 74 880 (в том числе методом ПЦР - 48028, методом ИФА - 26852).
За все время пандемии в Украине заболел 787 891 человек, выздоровели - 397 809 человек, летальных исходов - 13 195, проведен 4702234. ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1374), Днепропетровской (1258), Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 76750 случаев;
Винницкая область - 18 271 случай;
Волынская область - 25 465 случаев;
Днепропетровская область - 42224 случаи;
Донецкая область - 24 595 случаев;
Житомирская область - 31 183 случая;
Закарпатская область - 24 067 случаев;
Запорожская область - 34 721 случай;
Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
Киевская область - 41 415 случаев;
Кировоградская область - 5888 случаев;
Луганская область - 6726 случаев;
Львовская область - 48 819 случаев;
Николаевская область - 20 358 случаев;
Одесская область - 49 131 случай;
Полтавская область - 24 532 случая;
Ривненская область - 32 702 случая;
Сумская область - 32 080 случаев;
Тернопольская область - 29 007 случаев;
Харьковская область - 58 030 случаев;
Херсонская область - 11 398 случаев;
Хмельницкая область - 31 412 случаев;
Черкасская область - 25 492 случая;
Черновицкая область - 34 710 случаев;
Черниговская область - 20 327 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 3 декабря было зафиксировано 14 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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