В ФСБ РФ заявили, что на границе с Украиной произошла перестрелка с нарушителями, в результате которой был убит один человек, сообщает пресс-служба ФСБ.

«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что при попытке задержания нарушители «оказали вооруженное сопротивление». «В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины», – заявили в ФСБ.