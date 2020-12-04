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В ФСБ РФ заявили, что на границе с Украиной произошла перестрелка с нарушителями, в результате которой был убит один человек, сообщает пресс-служба ФСБ.

«На участке Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 4 декабря текущего года пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что при попытке задержания нарушители «оказали вооруженное сопротивление». «В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины», – заявили в ФСБ.
ForUm

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