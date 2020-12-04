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Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Причину собеседник издания пояснил в желании провести заседание в очном формате, а не в формате видеоконференции, когда обстоятельства позволят это сделать.

Ранее планировалось провести Совет ассоциации в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения. Видеоконференция планировалась на 8 декабря.

На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политике и безопасности, а Украину - премьер-министр.
ForUm

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