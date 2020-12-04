также в разделеОбщество
Опытный мошенник из СИЗО на сайтах знакомств обманул женщин на миллион 7
ГБР разоблачило банду во главе с действующим сотрудником СБУ 8
Экс-командир роты «Беркута», обвиняемый по делу Майдана, восстановился в МВД 11
Минздрав обновил список стран «красной» и «зеленой» зон 14
В Украине пациентов с COVID-19 лечат 81 тысяча медиков 11
В «Борисполе» завернули 26-летнего немца с георгиевской лентой на рюкзаке 12
СБУ разоблачила сеть антиукраинских агитаторов 15
Кернес не успевает на сессию горсовета 9 декабря, ее могут перенести 11
ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок 14
Стефанчук выздоровел от коронавируса, но жалуется на последствия 23
В Украине сократили срок регистрации вакцин 19
Украинские пограничники не слышали выстрелов, о которых сообщила ФСБ 26
В Латвии провели обыски из-за возможного нарушения санкций, связанных с Украиной 15
Степанов: Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса 14
Кабмин не будет закрывать транспорт во время локдауна 15
Минздрав: Карантин выходного дня не показал ожидаемой эффективности 12
Кабмин представит конкретику по локдауну в следующую среду 37
Минздрав предложит ввести локдаун с начала января 23

Российская сторона не предоставила никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, следов пересечения границы на местности украинские пограничники также не зафиксировали.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченков комментарии Укринформу.

По его словам, подтвердить ранее сказанное российские пограничники не смогли во время погранично-представительской встречи непосредственно на линии границы.

«Российская сторона настаивала на ранее предоставленной информации, в то же время никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины привести не смогла, следы пересечения границы на местности также не зафиксированы. Никакой информации они (российские пограничники, - ред.) не предоставили также о человеке, который, по их словам, погиб, и об оружии, которое нарушитель мог использовать», - сказал спикер.

Он сообщил, что Государственная пограничная служба Украины немедленно начала проверку информации, которая со ссылкой на ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области появилась в СМИ, относительно возможного нарушения группой лиц границы со стороны Украины и огневого противостояния.

На участок границы были направлены дополнительные группы пограничного ведомства и задействованы все необходимые силы, в т.ч. оперативный блок. Кроме того, для выяснения всех обстоятельств привлечены сотрудники взаимодействующих органов.

«На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано, как и нет информации, которая бы подтвердила достоверность сообщения от российских пограничников», - отметил Демченко.

По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00, инцидент якобы произошел в полночь по московскому времени на 4 декабря на направлении российского н.п. Пороз. До этого никакой информации от сопредельной стороны не поступало.

Напомним, ФСБ РФ сообщила, что якобы трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги