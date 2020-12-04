Российская сторона не предоставила никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, следов пересечения границы на местности украинские пограничники также не зафиксировали.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченков комментарии Укринформу.

По его словам, подтвердить ранее сказанное российские пограничники не смогли во время погранично-представительской встречи непосредственно на линии границы.

«Российская сторона настаивала на ранее предоставленной информации, в то же время никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины привести не смогла, следы пересечения границы на местности также не зафиксированы. Никакой информации они (российские пограничники, - ред.) не предоставили также о человеке, который, по их словам, погиб, и об оружии, которое нарушитель мог использовать», - сказал спикер.

Он сообщил, что Государственная пограничная служба Украины немедленно начала проверку информации, которая со ссылкой на ПС ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской области появилась в СМИ, относительно возможного нарушения группой лиц границы со стороны Украины и огневого противостояния.

На участок границы были направлены дополнительные группы пограничного ведомства и задействованы все необходимые силы, в т.ч. оперативный блок. Кроме того, для выяснения всех обстоятельств привлечены сотрудники взаимодействующих органов.

«На данный момент фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала смежная сторона, а это в пределах Сумской области, не зафиксировано, как и нет информации, которая бы подтвердила достоверность сообщения от российских пограничников», - отметил Демченко.

По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00, инцидент якобы произошел в полночь по московскому времени на 4 декабря на направлении российского н.п. Пороз. До этого никакой информации от сопредельной стороны не поступало.

Напомним, ФСБ РФ сообщила, что якобы трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.