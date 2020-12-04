Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в декабре в Украине не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19, но есть такая вероятность в январе.

«Сразу горячий вопрос – локдаун в декабре. Я верю и надеюсь, что действительно пока он нам не нужен. Мы взвешивали все «за» и «против», очень много данных и прогнозов, советовались с представителями местных властей, получили заверения Минздрава о контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьеру-министру не объявлять локдаун в декабре», - сказал он в видеообращении.

По мнению Зеленского, карантин выходного дня, как бы к нему не относились, дал свой результат, и ежедневное количество заболевших перестало расти «столь же стремительно и геометрически, «как когда-то магазины «Рошен» по всей стране».

«Медицинская система не пропустила «нокаутирующие удары», она справляется и выдержит», - заявил Зеленский.

Президент считает, что в отдельных регионах есть точечные проблемы, о которых знают, работают и все обязательно решат.

«Мы укрепляемся, хотим быть готовыми ко всему, чтобы было достаточно коек и кислорода. А в целом, общая ситуация контролируется и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем возможность бизнесу работать и не терять декабрь - один из самых прибыльных месяцев года. И мы не будем портить людям праздник, который все вы так ждете», - подчеркнул он.

При этом Зеленский призвал украинцев носить маски, делать это правильно, закрывая рот и нос, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, избегать скоплений людей и укреплять иммунитет, а с симптомами заболевания – оставаться дома и не заниматься самолечением.

Говоря о возможности локдауна в январе, глава государства отметил, что «совсем избежать локдауна очень-очень сложно». «Его вероятность в январе существует. Она не малая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам - заблаговременно, подробно, четко - когда может быть локдаун, какой его четкий формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мер», - подчеркнул он.

«Поэтому ни для кого это не будет сюрпризом. И не за неделю, как предусмотрено законом, - правительство сообщит гораздо раньше», - указал президент.

При этом Зеленский обратил внимание, что вероятный локдаун в январе не означает, что нужно отменять запланированный отпуск, сдавать авиабилеты.

«Для граждан Украины государственная граница будет открытой – и для въезда, и для выезда», - пообещал Зеленский.