Украина и ЕС договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС с физическим участием делегаций в феврале 2021 года, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

«С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации именно в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит оффлайн, мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года. Между тем, договорились держать диалог на высоком политическом уровне в быстрой возможности физического визита украинской делегации в Брюссель», - пояснила Стефанишина.

Среди вопросов нынешнего Совета ассоциации – продолжение работы на основе совместного заявления 22-го саммита Украина-ЕС, в частности в оценке результатов Соглашения об ассоциации, начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение прогресса во внедрении «промышленного безвиза», диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепление экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного суда и тому подобное.

«На следующей неделе мы вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем имеем запланированный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосепом Боррелем и Комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, после которого уже сможем говорить о конкретной дате заседания Совета ассоциации», - прокомментировала Стефанишина.

Напомним, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС было запланировано 8 декабря в Брюсселе. Это ежегодное мероприятие, где на высшем политическом уровне проводится оценка выполнения Соглашения об ассоциации и определяются будущие планы.