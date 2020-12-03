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Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) провели предварительные переговоры с сингапурскими чиновниками о переносе мероприятия в азиатскую страну.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Bloomberg.

В частности, отмечается, что организаторы ВЭФ-2021 пока планируют провести форум в швейцарском Люцерне, однако из-за неопределенности в связи с пандемией коронавируса в Европе они также рассматривают и альтернативные места.

По словам представителя Министерства торговли и промышленности Сингапура, окончательное решение еще не принято.

Организаторы форума в свою очередь планируют к Рождеству определиться с местом следующего Всемирного экономического форума.

Напомним, Всемирный экономический форум (ВЭФ) ежегодно в январе проходит в швейцарском Давосе. В 2021 году это мероприятие, по предварительным данным, планируют провести 18-21 мая в городе Люцерн из-за пандемии.
ForUm

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