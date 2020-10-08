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Ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ), которое должно было пройти в Давосе в январе 2021 года, состоится 18-21 мая 2021 года в швейцарском Люцерне.

«Заседание состоится при условии выполнения всех условий, которые позволят обеспечить охрану здоровья и безопасность его участников и местного населения», - говорится в сообщении ВЭФ, передает Интерфакс.

Заседание, темой которого станет «Великая перезагрузка», сфокусируется на поиске решений для ключевых глобальных проблем, в том числе на выработке общего пути восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечается в пресс-релизе.

ВЭФ объявил о переносе мероприятия, ежегодно проходящего в Давосе, еще в августе, но конкретные даты, а также другие подробности, тогда не сообщил.

Предшествовать майскому мероприятию будет онлайн-форум «Давосские диалоги», который пройдет в течение недели c 25 января 2021 года, в ходе которого мировые лидеры поделятся своими взглядами на ситуацию в мире.

ВЭФ рассчитывает, что в 2022 году сможет провести свое ежегодное заседание в Давосе.
ForUm

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