Економіка

У Давосі очільник ДТЕК Тімченко закликав допомогти енергетиці України

Гендиректор ДТЕК Максим Тімченко закликав світову спільноту допомогти у відновленні пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури. Про це він заявив в інтервʼю DW.

"Нам потрібна протиповітряна оборона, нові поставки обладнання, набоїв. Нам потрібні термінові поставки енергетичного обладнання, як вживаного, так і нового і ми зможемо відновити те, що було зруйновано. Також нам потрібна фінансова допомога", - сказав він.

Тімченко наголосив, що сьогодні в українській енергетиці критична ситуація.

Він підкреслив, що зараз Україна бореться не тільки за свою енергетику, а й за енергонезалежність всієї Європи.

ForUA нагадує, раніше Тімченко заявляв, що в умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності.

