Лай Цінде пообіцяв жорсткіший контроль транзиту тайванських товарів до Росії

Президент Тайваню Лай Цінде заявив про готовість посилити контроль за дотриманням санкцій після критики з боку президента України Володимира Зеленського щодо постачання компонентів для російського озброєння через треті країни.

Про це тайванський лідер повідомив у соцмережі X. За його словами, Тайвань уже тривалий час співпрацює з міжнародними партнерами, підтримуючи Україну гуманітарною допомогою та участю в скоординованих санкційних механізмах.

Лай Цінде наголосив на відкритості до обміну інформацією з українською стороною з метою протидії незаконному транзиту та прихованому кінцевому використанню товарів. Він також згадав про громадян Тайваню, які загинули, захищаючи Україну, підкресливши, що будь-яка допомога державі-агресору або порушення міжнародних ембарго є неприпустимими.

Пізніше, коментуючи ситуацію журналістам, президент Тайваню висловив сподівання на отримання від України конкретних даних щодо порушень санкцій. За його словами, Тайвань готовий посилити контроль за товарами, що проходять через треті країни та приховують свій реальний кінцевий пункт призначення, аби запобігти їхньому потраплянню до Росії.

Заяви Лая Цінде пролунали на тлі виступу Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Там президент України заявив, що Росія не здатна виробляти ракети без критично важливих компонентів, які надходять з Китаю, Європи, Сполучених Штатів і Тайваню.

Зеленський наголосив, що постачання таких компонентів необхідно зупинити, зауваживши, що Україна порушує це питання вже не перший рік, однак прогрес у його вирішенні залишається недостатнім.