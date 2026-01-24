Зеленський у Давосі отримав від Трампа згоду на постачання ракет PAC-3 для систем Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі досяг домовлености з президентом США Дональдом Трампом щодо постачання Україні ракет PAC-3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з молоддю на другому Національному форумі талановитої молоді, повідомляє «Укрінформ».

Відповідаючи на запитання про результати поїздки до Давоса, Зеленський зазначив, що, окрім обговорення глобальних питань, йшлося і про конкретні рішення, важливі для посилення обороноздатності України. Зокрема, він підтвердив домовленість про надання ракет PAC-3, не уточнивши їх кількість.

«Ми говорили про глобальні речі, але ми вирішили питання, яке чітко відповідає, для чого я туди поїхав», — наголосив президент.

Раніше, 1 січня, у Міністерстві оборони України повідомили, що ще два комплекси протиповітряної оборони Patriot заступили на бойове чергування для захисту українських міст та об’єктів критичної інфраструктури.