Всемирный экономический форум (ВЭФ), который ежегодно проходит в швейцарском Давосе, перенесли на лето 2021 года в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

По информации организаторов форума ВЭФ-2021, который был запланирован на январь, перенесут на начало лета следующего года.

Организатор мероприятия Адриан Монк отметил, что такое решение не было легким, однако, по мнению экспертов, форум не может пройти безопасно в январе из-за пандемии коронавируса в мире.

В этом году Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходил с 21 по 24 января.