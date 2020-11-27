также в разделеОбщество
27 ноября. Картина дня 15
В РФ бывшему главе Нафтогаза дали 4 года условно 7
В программе медгарантий-2021 на лечение COVID-пациентов предусмотрели 14,5 миллиарда 8
Степанов: В случае введения локдауна общественный транспорт останавливать не будут 21
В Польше тяжело ранили двух студентов из Украины 14
Завтра в Украине – снег с дождем 13
Глава Гослесагентства пригласил Ющенко садить лес на Луганщине 15
Минздрав обновил перечень стран «красной» и «зеленой» зон 16
Укрзализныця возобновляет курсирование поезда «Гуцульщина» 9
В 2019 году вид на жительство в ЕС получили 757 тысяч украинцев 28
В Госпродпотребслужбе выступают за введение локдауна 24
ПРООН поддерживает создание свободной экономической зоны на Донбассе 9
Степанов: Локдаун может свести к нулю распространение COVID-19 9
Представитель Украины в ТКГ: Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая 32
ВАКС закрыл очередное дело: в этот раз по бывшему нардепу-радикалу 8
COVID-госпиталь будут разворачивать не в Краматорске, а в Славянске 19
Украина присоединились к санкциям ЕС против ИГИЛ и Аль-Каиды 11
АМКУ оштрафовал мать нардепа за покупку вертолетной площадки Януковича без разрешения 105

Решение о введении полного локдауна в Украине еще не принято, обсуждается несколько вариантов дат. Об этом сообщает УП со ссылкой на информированных собеседников в правительстве и Офисе президента.

Один вариант - с 25 декабря по 17 января. Эти даты проговаривали с мэрами и губернаторами примерно неделю назад. Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше. Другой вариант, который звучит в коридорах власти, - с 7 до 20 декабря.

Однако все источники УП сходятся на том, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.

«Это одна из версий. На правительстве это не обсуждалось, так что это пока только слухи», – сказал собеседник издания.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. 

В Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3920 грн.
12
Теги