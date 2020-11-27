Решение о введении полного локдауна в Украине еще не принято, обсуждается несколько вариантов дат. Об этом сообщает УП со ссылкой на информированных собеседников в правительстве и Офисе президента.

Один вариант - с 25 декабря по 17 января. Эти даты проговаривали с мэрами и губернаторами примерно неделю назад. Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше. Другой вариант, который звучит в коридорах власти, - с 7 до 20 декабря.

Однако все источники УП сходятся на том, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.

«Это одна из версий. На правительстве это не обсуждалось, так что это пока только слухи», – сказал собеседник издания.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели.

В Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19.