Власти не планируют вводить полный локдаун в Украине, но подчеркивает необходимость массовой вакцинации, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 20 октября.

«Даже в красной зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауна является именно массовая вакцинация», - приводит его слова Украинская правда.

Шмыгаль отметил, что сейчас Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за все время пандемии. Есть сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в «красную» зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни.

Постоянно подключаются новые больницы, и увеличивается количество врачей, которые противодействуют коронавирусу, но остановить пандемию невозможно, если украинцы не будут вакцинироваться, подчеркнул премьер.

Для регионов поставлена ​​задача обеспечить способность инфраструктуры для вакцинации, чтобы выйти на показатель в 1,5 млн прививок за неделю. Шмыгаль призвал людей не ждать «красных» зон в своих регионах, а пойти и сделать прививку сейчас.

Премьер напомнил, что 21 октября начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры будут иметь COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Речь идет о железнодорожном, авиационном и автобусном транспорте.

Общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются.