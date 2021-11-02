По оценкам и прогнозам специалистов, локдаун в Киеве может длиться минимум в течение месяца, а пик очередной волны заболеваемости коронавирусом в столице еще впереди, заявил мэр Виталий Кличко.

«Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум в течение месяца, – сказал мэр столицы. – Но если через две-три недели мы увидим, что заболеваемость пойдет на спад, если мы подойдем к критериям «оранжевой» зоны, согласно этому комиссия по чрезвычайным ситуациям города будет принимать решение об ослаблении некоторых ограничений. На сегодняшний день, к сожалению, такой тенденции пока нет. И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы не достигли. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: будьте осторожны, соблюдайте ключевые правила безопасности и вакцинируйтесь!» – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что основное бремя в борьбе с очередной волной вируса – снова на местных властях.

«Мы снабжаем больницы необходимым оборудованием, медикаментами, выплачиваем надбавки медикам. Сегодня в Киеве подготовлено более 6 тысяч коек. И мы продолжаем увеличивать их количество. Больницы заполнены на 70 процентов, койки с кислородом заполнены почти 80%, – сообщил Кличко. – Кислород в городе пока есть. Мы заключили предварительно договоры с разными предприятиями на его поставку. То есть с кислородом проблем пока нет. Но, тем не менее, угроза, что в случае увеличения количества больных, нуждающихся в кислородной поддержке, я не исключаю, что могут быть проблемы. Пока ситуация сложная, но стабильная и контролируемая. Главное – чтобы не произошло инфекционного взрыва, когда количество больных будет превышать количество коек в больницах. Это может привести к коллапсу медицинской системы», – подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что сегодня 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни в столичных медучреждениях – невакцинированные пациенты.

«Реанимации в больницах столицы уже почти заполнены. Места еще есть, но мы подходим к критическому пределу», – подчеркнул Кличко.

Как сообщал ForUm, с 1 ноября Киев ввел строгие ограничения, поскольку по критериям достиг показателей красной зоны.

Так, только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно работать и посещать: заведения питания, отели, учреждения и заведения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управление пенсионного фонда, а также проводить массовые мероприятия, посещать торгово-развлекательные центры. Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновился в дистанционном режиме.

Общественный транспорт работает, но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы не будут на входе в транспорт. А выборочно – специальные группы правоохранителей.