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На сегодняшний день предпосылок для того, чтобы вводить в Украине общегосударственный локдаун из-за распространения COVID-19, нет.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью РБК-Украина.

«Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения. Владимир Александрович (Зеленский – ред.) каждый понедельник проводит большой селектор по этому вопросу. Там, поверьте, нелицеприятные разговоры происходят, без стеснения в выражениях. Потому что очень многие действительно не дорабатывают в этом вопросе. Но еще раз говорю, ответственность граждан за свою жизнь и здоровье должна быть возведена в абсолют. И это касается не только COVID, мы можем массу приводить примеров», - заявил Данилов.

Отвечая на вопрос, есть ли прогнозы относительно окончания пандемии, секретарь СНБО сказал: «Мир считает, что она закончится к следующему лету. Есть вопрос, какие штаммы будут появляться, и как это все будет происходить».

Как сообщал ForUm, на прошлой неделе на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не планирует вводить полный локдаун в Украине из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19.
ForUm

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