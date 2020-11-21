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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военнослужащие страны готовы для отправки в Азербайджан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

«В ближайшее время наши солдаты отправятся в Азербайджан выполнять свой долг. Сухопутные войска закончили подготовку», — отметил Акар.

Как сообщал ForUm,  9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

10 ноября с российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.
ForUm

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