С российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает УНИАН.

«На борту [десятого] воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспонтеры», - сообщили в ведомстве.

Основу российского контингента в Карабахе составят подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».