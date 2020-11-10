Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает BBC.

Согласно тексту сообщения, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

О введении в Нагорный Карабах российских миротворцев также сообщил президент России Владимир Путин.

«Сегодня, 9 ноября, президентом Азербайджанской Республики Алиевым, премьер-министром Республики Армения Пашиняном и президентом Российской Федерации подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с нуля часов нуля минут по московскому времени 10 ноября 2020 года», - говорится в заявлении Путина.

Миротворцы вооруженных сил России уже отправляются в Карабах. Как передает Интерфакс, министерство обороны России опубликовало кадры, на которых колонны военной техники едут на аэродром Ульяновска, откуда идет переброска. Основу контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. К утру вторника в район конфликта вылетело уже шесть самолетов с российскими военными.

«Текст заявления очень болезнен лично для меня и для нашего народа. Я принял это решение в результате глубокого анализа военного положения и оценки людей, лучшим образом владеющих ситуацией», - сказано в сообщении Пашиняна в его Фейсбуке.

С обращением к народу также выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он заявил, что соглашение отвечает интересам народов как Азербайджана, так и Армении и сообщил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные. Алиев перечислил условия соглашения и объявил это победой в карабахской войне.

По его словам, «активная военная фаза закончилась, начинается политическая фаза». «Мы доказали, что есть военное решение (конфликта)», - добавил президент Азербайджана. По словам Алиева, «в миротворческом центре в Карабахе будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие».

На сайте информационного агентства ArmInfo опубликован документ, который назван текстом соглашения. В нем сказано, что российский миротворческий контингент разворачивается «вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора», в его составе будет «1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники».

Кроме того, в опубликованном документе сказано, что:

российские миротворцы останутся в районе противостояние пять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды, если одна из сторон не пожелает отказаться от этого за полгода до продления.

Армения обязана вернуть до 15 ноября Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район. Армения оставит за собой «Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу» (армяне называют его Шуши).

В Нагорный Карабах и прилегающие районы возвращаются беженцы, это происходит под контролем ООН.

Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой для организации беспрепятственного движения граждан и транспорта. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России.

«Это не победа, но нет поражения, пока ты сам себя не признал побежденным, - сказано в сообщении Пашиняна в «Фейсбуке». - Мы никогда себя не признаем побежденными, и это должно стать началом эры нашего национального сплочения, возрождения. Мы должны проанализировать годы нашей независимости, чтобы спланировать наше будущее и не повторять ошибок прошлого».

Напомним, Армения и Азербайджан вели боевые действия в Нагорном Карабахе с 27 сентября.

8 ноября армия Азербайджана заявила о том, что заняла ключевой карабахский город Шуша.