Основу российского контингента, который вылетел в Нагорный Карабах с «миротворческой» целью, составляют контрактники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ из пгт Рощинский Самарской области. Военные этой бригады участвовали в захвате Крыма и оккупации части Донбасса, сообщил волонтер-расследователь из организации InformNapalm Иракли Комахидзе.

«С декабря 2005 года по ноябрь 2008 года «миротворческая» бригада находилась в зоне т.н. грузино-абхазского конфликта. Принимала участие в российской агрессии против Грузии в августе 2008 года.

С 2014 года 15 «миротворческая» засветилась в операции по аннексии Крыма и позже в боевых действиях на Донбассе, о чем есть немало документальных подтверждений (как минимум 15 публикаций с установкой личностей «ветеранов Донбасса») в расследованиях ИН», - написал он в Facebook.

«Итог новой карабахской войны, длившейся с 27 сентября по 10 ноября, – ввод российских «миротворцев», что и следовало ожидать. В историю опять запишется, что именно РФ остановила войну», – подчеркнул Комахидзе.

Как сообщал ForUm, с российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».