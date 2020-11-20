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Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса, возникшего в Украине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Букиккио согласился, что решение конституционного кризиса требует быстрых действий.

«Нужно выработать механизмы, которые бы навсегда устранили возможность какого-либо влияния на судей КСУ и усовершенствовали процедуры принятия решения судьями. Важно восстановить доверие общества к конституционному судопроизводству. Это доверие пока полностью разрушено. Предлагаю активизировать работу по поиску сбалансированного комплексного решения для быстрого и эффективного решения кризиса», - сказал Зеленский.

Он обратился к Венецианской комиссии относительно ее экспертизы в разъяснении вопросов, каким образом избежать нанесения решением КСУ от 27 октября необратимого вреда антикоррупционной реформе.

Стороны также обсудили насущные потребности наработки законопроектов по восстановлению наказания за предоставление недостоверной информации в декларациях, обеспечение полноценной работы НАПК и НАБУ. Отдельно остановились на проведении комплексной судебной реформы, в том числе – на реформировании механизма отбора судей, а также Высшей квалификационной комиссии судей.

Собеседники также согласились, что Комиссия по вопросам правовой реформы должна получить экспертную оценку Венецианской комиссии и GRECO всех наработок.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский  призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.
ForUm

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