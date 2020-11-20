С завтрашнего дня, 21 ноября, украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах и транспорте.

Соответствующий закон № 1000-IX сегодня опубликовали в официальном парламентском издании «Голос Украины».

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020.