также в разделеОбщество
В Украине заработала автофиксация нарушений ПДД авто на иностранных номерах
С начала года от коронавируса умерли 4300 украинцев 7
ЕСПЧ вынес решение в пользу Украины по выплате пенсий в ОРДЛО 9
В Минздраве сообщили, сколько людей планируют вакцинировать от COVID-19 7
В Черкассах украли 2,4 миллиона, выделенные на борьбу с коронавирусом 10
Степанов назвал неправдой историю о смерти отца, пожертвовавшего кислород сыну 7
Степанов рассказал, кто первым получит прививки от COVID-19 14
В ГБР назвали число наказанных за преступления против Майдана 23
Минздрав: Лечение больного коронавирусом стоит 38 тысяч гривен 24
Кравчук: Украина хочет до конца года вернуть из ОРДЛО 11 человек 33
Новый антирекорд в Украине – 14575 новых случаев COVID-19 88
Главу Черновицкого обловета госпитализировали в тяжелом состоянии 17
Полный локдауну в Украине могут ввести уже в декабре 89
19 ноября. Картина дня 12
Эксперты: До конца года от COVID-19 в Украине могут умереть до 33 тысяч человек 18
Прокуратура: Обыски в Музее Революции достоинства не приурочены к годовщине начала Майдана 16
Из-за карантина креативная индустрия Украины потеряла около $3 миллиардов 12
Парубий заболел коронавирусом 15

С завтрашнего дня, 21 ноября, украинцев начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах и транспорте.

Соответствующий закон № 1000-IX сегодня опубликовали в официальном парламентском издании «Голос Украины».

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.

Напомним, 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги