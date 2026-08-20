У Португалії за носіння паранджі можна отримати штраф до €3000

Президент Португалії Антоніу Жозе Сеґуру підписав закон, який забороняє приховувати обличчя у громадських місцях. Документ, який у публічному просторі називають «законом про паранджу», встановлює правила щодо ідентифікації людей та безпеки у публічному просторі, повідомляє пресслужба президента Португалії.

Парламент Португалії схвалив закон у липні. Президент зазначив, що питання має значну суспільну та культурну чутливість, оскільки потребує балансу між правами та обов'язками громадян. Водночас Сеґуру вирішив підписати документ після внесення до нього змін.

У президентському палаці наголосили, що відкритість обличчя є важливою умовою суспільної довіри. Сеґуру також зазначив, що вимога повністю приховувати обличчя лише жінками суперечила б принципу рівности, тому остаточна редакція закону не прив'язана до статі.

Початковий законопроєкт внесла права партія Chega. Спочатку він був спрямований безпосередньо на заборону паранджі та інших видів одягу, що повністю закривають обличчя. Під час розгляду парламент розширив його дію на будь-які способи приховування обличчя у громадських місцях.

Закон також забороняє примушувати людину приховувати обличчя з причин, пов'язаних зі статтю, релігією, віком або походженням.

За порушення передбачені адміністративні штрафи від €150 до €750 у разі необережного порушення та від €400 до €3000, якщо порушення було умисним.

Водночас закон передбачає низку винятків. Обмеження не застосовуватиметься, якщо приховування обличчя пов'язане зі станом здоров'я, професійною діяльністю, мистецькими, розважальними або рекламними заходами.

Заборона також не поширюється на перебування на борту літаків, дипломатичні та консульські установи, місця богослужінь, а також випадки, коли закриття обличчя необхідне з міркувань безпеки або через погодні умови.

Окремо закон передбачає відповідальність за примушування іншої людини приховувати обличчя через її стать. За це може загрожувати до двох років ув'язнення або штраф до 240 денних ставок. Якщо потерпілим є неповнолітній, покарання збільшується на третину.

Після набуття чинности законом Португалія приєднається до низки європейських країн, які вже запровадили обмеження на приховування обличчя.

Франція у 2011 році стала першою європейською країною, яка заборонила носіння одягу, що повністю закриває обличчя, у громадських місцях. Того ж року аналогічні обмеження запровадила Бельгія.

У Болгарії повне закриття обличчя у громадських місцях заборонили у 2016 році, в Австрії — у 2017-му. Данія запровадила відповідні обмеження у 2018 році.

У Нідерландах з 2019 року заборонено закривати обличчя у школах, лікарнях, громадському транспорті та державних установах. У Німеччині діють окремі обмеження, тоді як в Іспанії питання переважно регулюється на рівні окремих установ і муніципалітетів.

У Швейцарії загальнонаціональна заборона на закриття обличчя у громадських місцях набула чинности 1 січня 2025 року.

Прихильники таких обмежень аргументують їх необхідністю для безпеки, інтеграції та відкритої комунікації. Критики натомість вважають, що подібні закони можуть обмежувати релігійну свободу та посилювати ізоляцію окремих громад.