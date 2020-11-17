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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 в одномандатном избирательном округе № 208 Анатолия Гунько.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ЦИК.

Субъект выдвижения – партия «Слуга народа».

Гунько 1976 года рождения, проживает в городе Бровары Киевской области.  

Промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе проводились в связи с гибелью народного депутата от этого округа Валерия Давыденко, который в мае был найден застреленным в его киевском офисе. Участие в промежуточных выборах принимали 18 кандидатов, среди них и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который занял второе место.
ForUm

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