Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 в одномандатном избирательном округе № 208 Анатолия Гунько.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ЦИК.
Субъект выдвижения – партия «Слуга народа».
Гунько 1976 года рождения, проживает в городе Бровары Киевской области.
Промежуточные выборы народного депутата в 208-м округе проводились в связи с гибелью народного депутата от этого округа Валерия Давыденко, который в мае был найден застреленным в его киевском офисе. Участие в промежуточных выборах принимали 18 кандидатов, среди них и лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который занял второе место.
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