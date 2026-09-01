Під час тривоги нардепи будуть голосувати в укритті

Апарат Ради підготував приміщення та розробив альтернативний спосіб для голосування народних депутатів для роботи під час тривалих повітряних тривог.

"Коли починається повітряна тривога, за регламентом і постановою Верховної Ради України, ми маємо переривати роботу і йти в укриття. Зрозуміло, що це забирає величезну кількість продуктивного часу, який Рада мала б відводити на свою конституційну діяльність. Оскільки збільшилась кількість та тривалість атак, фактично це може призвести до паралічу діяльності. Саме через це ми запропонуємо народним депутатам альтернативний варіант", – сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Нардепам запропонують у разі оголошення повітряної тривоги проходити протягом 10 хвилин у конференц-залу на -1 поверсі та суміжні приміщення, які вже облаштовані для проведення пленарних засідань. У ній вже облаштовано робочі місця для 368 парламентарів, проте є можливість збільшити їх до 392 (на 31 місце). У залі наявна трибуна та круглий стіл, де, за словами голови Ради, запропонують сісти головам комітетів, доповідачам для представлення законопроєктів чи охочим виступити. У залі та приміщеннях поруч наявні всі умови для проведення трансляції засідань, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Розглядались інші варіанти проведення засідань, проте вони наразі залишаються резервними, а інформація про них не розголошується.

Щодо самого процесу голосування, нардепам запропонують дві опції: голосування підняттям руки та у спеціально розробленій онлайн-системі.

В онлайн-системі є можливість переглянути порядок денний, провести голосування та перевірити його результати. Також парламентарі можуть записатись на виступ і перевірити чергу. Щоб увійти в систему, потрібно підключитись до закритої мережі, доступ до якої можливий лише в межах визначеного периметру. Надалі необхідно просканувати qr-код, ввести дані, які персонально надаються кожному нардепу, а qr-код змінюватиметься щодня, що унеможливлює голосування у раді відсутності людини в залі.

За словами керівника Апарату Ради В’ячеслава Штучного, розробка такої системи для голосування тривала з початку повномасштабного вторгнення. Вона є частиною автоматизованої системи Ради та пройшла всі необхідні перевірки у Держспецзв’язку. Також у розробці системи проводились консультації з Міністерством цифрової трансформації.

"Ми розуміємо всі важливі речі безпекові, які пов’язані з голосуванням. На цю систему не було використано додаткових бюджетних коштів, вона розроблялась нашими власними силами", – зауважив Штучний.

Стефанчук наголосив, що згідно з регламентом, засідання мають проводитись в будинку Верховної Ради України за адресою вул. Михайла Грушевського, 5, а саме голосування має відбуватись особисто.

"З технологічної точки зору ми зробили все, щоб запропонувати альтернативу, для того щоб під час тривоги депутати не просто спускались в укриття, а спускалися в укриття для того, щоб працювати", – додав Стефанчук та наголосив, що це лише додатковий варіант проведення засідання під час тривоги, тоді у випадку її відсутності, як і раніше, воно проходитиме в залі.

Фото: "Інтерфакс-Україна".