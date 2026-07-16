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Полiтика

Нардеп Потураєв оголосив про складання депутатського мандату

Нардеп Потураєв оголосив про складання депутатського мандату

Нардеп з фракції "Слуга народу" Микита Потураєв подав заяву про складання депутатських повноважень.

"Хочу сказати, що я подав на ваше (голови ВРУ) ім'я заяву про складання з себе повноважень народного депутата України 9 скликання. І просив би, звичайно, розглянути це питання до того, як ми зайшли в кадрове питання. Ну нічого, я тоді почекаю, коли процедурно це буде можливо, і просив би це розглянути колег в Верховній Раді за можливості так само невідкладно, як вони розглядають інші рішення, через які я був змушений прийняти для себе таке рішення", - сказав він.

Він не уточнив, через які рішення вирішив відмовитись від депутатського мандата, повідомляє "Українська правда".

На 16 липня чисельність парламенту становить 392 народних депутати.

Фото: sluga-narodu.com.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

нардепСлуга НародуПотураєв
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