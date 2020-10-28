Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Анатолий Гунько победил лидера Радикальной партии Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам обработки 100% бюллетеней, Гунько набирает 34,10% (21 245 голосов), Ляшко – 31,78% (19 799).

В Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давиденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.

Как сообщал ForUm, накануне, 27 октября, Ляшко заявил, что не признает результат «этих купленных выборов» и подал заявление в полицию о фальсификациях.