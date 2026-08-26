Екснардеп організував схему для ухилянтів у Миколаївській області

СБУ спільно з Нацполіцією затримала колишнього нардепа, який організував схему ухилення від мобілізації.

За 10 тисяч доларів США він пропонував військовозобов’язаним оформити фейкову інвалідність для уникнення призову, повідомляє СБУ.

Для реалізації оборудки екснардеп обіцяв задіяти особисті зв’язки в медустановах Миколаївської області.



Спочатку фігуранти оформлювали клієнтів на «стаціонарний режим» під виглядом лікування кардіологічних та неврологічних захворювань.



Після «виписки» з медзакладів ухилянтам вручали висновки комісії про встановлення 3-ї групи інвалідності.



Співробітники СБУ задокументували злочини організатора схеми і затримали його разом із посередником після одержання другої частини коштів за оформлення повного пакета фіктивних документів про інвалідність.



Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.