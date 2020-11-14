Армения и Азербайджан обменялись телами военнослужащих, погибших во время боев за один из ключевых городов Нагорного Карабаха Шуша.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, обмен состоялся при участии так называемых миротворческих войск России.

Еревану передали тела армянских военных, Баку вернули тела шести азербайджанских военных.

Война в Нагорном Карабахе вспыхнула с новой силой в конце сентября 2020 года.

Как сообщал ForUm, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

10 ноября с российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле пограничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия привели к военным потерям с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.