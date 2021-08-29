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Армянские военные были обстреляны с азербайджанской стороны в Гегаркуникской области, в частности на Сотском участке, и открыли ответный огонь, об этом говорят данные Минобороны Армении.

«29 августа, начиная с 00:20, ВС Азербайджана обстреляли из огнестрельного оружия разного калибра армянские позиции в Гегаркуникской области, в частности на Сотском участке армяно-азербайджанской границы. В результате после ответных действий с армянских позиций началась ожесточенная перестрелка, продолжавшаяся около двух часов», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

В Минобороны сообщили, что в 2:25 к азербайджанским позициям "подъехала скорая помощь, после чего армянская сторона прекратила огонь, позволив эвакуировать раненых".

С армянской стороны жертв нет. Сайт Минобороны Азербайджана о перестрелке не сообщает.
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