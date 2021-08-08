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ВСУ Афганистана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сюник. Об этом информируют в Минобороны Армении.

«7 августа с 11:40 до 12:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в районе Сюник на границе Армении и Азербайджана, в частности в части Черного озера», — говорится в сообщении.

Отмечают, что вирменьски силы открыли огонь. Жертв со стороны армян нет.

Ранее Армения ответила на огонь ВС Азербайджана.
ForUm

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