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Руководитель партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян и действующий глава МИД Армении Арарат Мирзоян могут стать кандидатами на пост президента республики, сообщает газета «168 часов».

«В должности президента Армении заинтересован  глава МИД Арарат Мирзоян», - пишет издание.

В беседе с газетой Марукян заявил, что станет говорить об участии в выборах «когда придет время, а пока не может отреагировать».

Марукян был оппозиционным депутатом парламента Армении, в 2017-2019 годы входил в депутатский блок «Елк» вместе с действующим премьером Армении Николом Пашиняном. По итогам внеочередных выборов в парламент 2021 года его партия "Светлая Армения" не прошла в законодательный орган.

В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил о своей отставке. Он отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».

Депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Андраник Теванян сообщил, что Саркисян находится за пределами республики. Ряд армянских СМИ сообщает, что он находится в Лондоне.

Внеочередные выборы президента Армении, в соответствии с Конституцией республики, могут состояться в середине февраля. Президента республики будут избирать депутаты Национального Собрания. Президент Армении избирается сроком на семь лет.
ForUm

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