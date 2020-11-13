также в разделеМир
Папа Римский поздравил Байдена с победой на выборах 9
В ЕС возложили ответственность за смерть минчанина на власти Беларуси 11
Байден лидирует в Аризоне: Демократы победили в штате во второй раз с 1948 года 18
В России создали бутафорский концлагерь, куда будут возить школьников 10
В следкоме Беларуси заявили, что погибший активист был пьян 12
Китай поздравил Байдена с победой на выборах 28
В Минске умер избитый активист 43
В Швеции из-за коронавируса готовят алкогольный запрет 30
Отравление Навального: Россия ввела зеркальные санкции против Франции и ФРГ 19
ВОЗ: Чтобы побороть COVID-19, нужно вакцинировать 70% населения планеты 9
В Британии предупредили о проблеме с распространением вакцины от COVID-19 15
В Европарламенте выявили сотни случаев коронавируса 17
В мире зафиксировали 52,4 миллиона случаев COVID-19 8
Ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса 19
ЕК подписала контракт на закупку немецко-американской вакцины от COVID-19 184
На митинге оппозиции в Ереване произошли столкновения и задержания 23
Генерал Ходжес о «российских миротворцах» в Карабахе: Это скорее оккупанты 57
Президентом Молдовы может стать фанатка палача Иона Антонеску Майя Санду 147

Жители районов Нагорного Карабаха, которые в соответствии с трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России должны быть переданы азербайджанской стороне, покидают территорию и сжигают свои дома. Об этом сообщает ВВС.

 

 

«Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома», - говорится в сообщении.

 

 

В частности, появилось большое количество фотографий и видео, на которых жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины, другие постройки.

 

 

Как сообщал ForUm,  9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

10 ноября с российского аэродрома Ульяновск-Восточный вылетели 10 самолетов Ил-76 с российскими миротворцами. Россияне будут занимать регион согласно мирному договору о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

По информации волонтера InformNapalm, миротворцы, которых Россия отправила в Нагорный Карабах, ранее участвовали в аннексии Крыма и в боевых действиях на Донбассе.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле пограничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия привели к военным потерям с обеих сторон и многочисленным жертвам среди мирного населения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги