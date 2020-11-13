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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель получила отрицательный тест на коронавирус.

«Вчерашний тест тоже отрицательный. Манипуляции в Интернете - очередной фейк. А фейки, как известно, расходятся гораздо больше, чем правда или тем более – опровержение», - написала она в Facebook.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации ОП, Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы «Феофания». 

 «Феофания» – медицинское учреждение, которое подчиняется Государственному управлению делами, обслуживает государственных служащих, сотрудников дипломатического корпуса и международных организаций.
ForUm

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