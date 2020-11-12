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Советник руководителя Офиса президента Украины, экс-министр финансов Игорь Уманский сообщил, что подал в отставку.

«Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки – все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому небезразлично. ОтдыхайТЕ!» - написал он в Facebook.

22 апреля 2020 года руководитель Офиса президента Ермак сообщил, что уволенный с должности министра финансов Уманский назначен его официальным советником, и будет заниматься ситуаций с возможной коррупцией в таможенных и налоговых органах.

30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского от должности министра финансов. Он был назначен на эту должность 4 марта вместе с новым Кабмином во главе с Денисом Шмыгалем.

Уманский в своей биографии дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 гг. в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 гг. в команде министра Натальи Яресько.
ForUm

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