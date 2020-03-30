Верховная Рада уволила министров финансов Игоря Уманского и здравоохранения Илью Емца.

Отставку Емца поддержал 271 народный депутат, отставку Уманского – 249, сообщает Радио Свобода.

Народные депутаты сразу попытались назначить новых глав ведомств. За кандидатуру Сергея Марченко на пост министра финансов проголосовали 223 народных депутата при 226 необходимых. Кандидата на должность главы Минздрава Максима Степанова поддержали еще меньше депутатов – 217.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отозвал свое письмо с просьбой назначить министром энергетики Ольгу Богуславец.

Емец и Уманский стали министрами 4 марта.