Бывший министр финансов Игорь Уманский будет назначен специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в ОП.

По его информации, соответствующий указ будет подписан уже в среду, 22 апреля.

Источник подчеркнул, что Уманский выявил наличие масштабной коррупции в Налоговой и на Таможне, а Ермак «крайне заинтересован» в том, чтобы разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, наполняющих государственный бюджет.

Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского от должности министра финансов. Он был назначен на эту должность 4 марта вместе с новым Кабмином во главе с Денисом Шмыгалем.