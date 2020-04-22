также в разделеПолитика
Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 19
В пятницу ВР может провести два внеочередных заседания 16
В СН сообщили, когда состоится внеочередное заседание Рады 16
Шпир о совещании в ОП: У Зеленского нет средств, как оценить масштаб эпидемии, поэтому они не знают, когда будет пик 73
Нимченко: Мы не допустим узурпации власти в стране и будем всеми законными методами защищать украинскую землю 19
Немчинов: Переписи населения в 2021, скорее всего, не будет 17
КИУ проанализировал выполнение «стадионных обещаний» Зеленского 121
Медведчук: ОПЗЖ готова профинансировать ПЦР-тестирование украинцев, учитывая успешный опыт Австрии 23
Россия сняла санкции с Новинского и Киселева 25
Украина возглавила Форум безопасности сотрудничества ОБСЕ 20
Ермак будет докладывать Зеленскому о ситуации с пожарами 21
Шмыгаль и Разумков поздравили украинцев с Пасхой 17
Президент уволил начальника СБУ в Кировоградской области 45
Медведчук: ОПЗЖ настаивает на восстановлении торгово-экономических отношений с Россией 29
Поляков и Дубинский заблокировали изменения в регламент Рады 211
Зеленскому показали строящийся на Закарпатье военный городок 25
Рада изменила регламент для борьбы с «поправочным спамом» 29
Зеленский обещает вернуть всех пленных украинцев 17

Бывший министр финансов Игорь Уманский будет назначен специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в ОП.

По его информации, соответствующий указ будет подписан уже в среду, 22 апреля.

Источник подчеркнул, что Уманский выявил наличие масштабной коррупции в Налоговой и на Таможне, а Ермак «крайне заинтересован» в том, чтобы разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, наполняющих государственный бюджет.

Напомним, 30 марта Верховная Рада уволила Игоря Уманского от должности министра финансов. Он был назначен на эту должность 4 марта вместе с новым Кабмином во главе с Денисом Шмыгалем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги