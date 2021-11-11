Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook.

«О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина – нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют – не мой концепт и ценности», - заявил министр.

«Вместо продолжения реализации европейской концепции реформы о передаче службам и соответствующим агентствам операционных функций, на чем я настаивал с февраля, принимается решение, с которым я согласиться не могу. И оно неединично. Например, согласно управленческой реформе, в начале года правительством было принято решение о создании Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия. После этого через несколько месяцев министерство получило письмо от премьера об отзыве нашего представления на создание этих институтов. Наполнение операционным функционалом Госискусств также блокировалось», - сетует Ткаченко.

Он вспомнил о бюджете на культуру-2022: «и характер обсуждения и финальная сумма для меня неприемлемы».

Министр считает, что за время работы в МКИПе успел сделать около 50% из запланированного.

Он сообщил, что отправил свое заявление председателю ВР Руслану Стефанчуку.

«Для сферы государственного управления – важное постоянство, последовательность, а не шараханье из стороны в сторону, принятие решений без обсуждений и понимания целей, забивание гвоздей микроскопами. Следующему главе МКИП желаю выдержки и внутренней силы. И всегда буду готов дать совет», - резюмировал министр.